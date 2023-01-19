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Глава МИД Финляндии оценил шанс вступления в НАТО отдельно от Швеции

МИД Финляндии: разделение заявок Хельсинки и Стокгольма в НАТО осложнило бы оборону страны
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl, via www.imago-imag
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Рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс НАТО раздельно возможно, но оно осложнило бы для Хельсинки планирование национальной обороны. Об этом в среду, 18 января, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в разговоре с агентством Anadolu на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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«С точки зрения Финляндии есть также предложения относительно отдельного рассмотрения заявок на членство в НАТО Хельсинки и Стокгольма. Но в отношении планирования безопасности и обороны НАТО очень трудно убрать Швецию с карты и спланировать, например, финскую оборону без Швеции», ― пояснил Хаависто.

Министр отметил, что Швеция, как и Финляндия, делает все возможное в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее, 16 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что отношения Турции и Швеции могут ухудшиться, если Стокгольм не примет меры в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турки считают террористической.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что США пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если Турция не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

Для включения Финляндии и Швеции в НАТО их кандидатуру должны одобрить все страны-члены альянса. В настоящий момент заявки одобрили 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции. В то же время Будапешт заявлял о готовности завершить процесс вступления двух новых стран в НАТО.

В июне 2022 года Турция представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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