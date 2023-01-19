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Вторая акция протеста против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января

Профсоюзы сообщили, что вторая акция протеста против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января
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Фото: REUTERS/Bart Biesemans
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Вторая общенациональная демонстрация против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет 31 января. Об этом 19 января сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на профсоюз «Всеобщей конфедерации труда» (CGT).

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«В продолжение сегодняшнего дня демонстраций против пенсионной реформы следующая акция протеста пройдет 31 января. Эту дату согласовало восемь ведущих профсоюзов Франции: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU», — сообщил телеканал.

По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек.

Ранее в этот день газета Le Figaro написала, что тысячи человек вышли на улицы Франции в рамках протестных акций против новой пенсионной реформы. По данным издания, как минимум 36 тыс. демонстрантов прошли маршем в Тулузе, 26 тыс. человек бастуют в Марселе, 25 тыс. — в Нанте, 15 тыс. — в Монпелье и в других городах страны. В Париже ожидается от 200 тыс. до 400 тыс. протестующих. Звучат призывы отменить «несправедливую реформу».

Телеканал BFM ссылкой на данные полиции сообщил, что в манифестациях против повышения пенсионного возраста участвовали около 1,12 млн человек. Из них 80 тыс. вышли на улицы Парижа. При этом, по информации Всеобщей конфедерации труда, численность митингующих составила около 2 млн человек.

О грядущих забастовках стало известно еще 17 января. Тогда в Национальной компании железных дорог (SNCF) предупредили о практически полном прекращении движения по ряду маршрутов из-за протестов национального профсоюзного движения.

11 января около тысячи человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы во французском Перпиньяне. Жители города вышли на улицы с горящими факелами в руках.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Согласно ее проекту, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

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