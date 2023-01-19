Вторая акция протеста против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января

Вторая общенациональная демонстрация против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет 31 января. Об этом 19 января сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на профсоюз «Всеобщей конфедерации труда» (CGT).

«В продолжение сегодняшнего дня демонстраций против пенсионной реформы следующая акция протеста пройдет 31 января. Эту дату согласовало восемь ведущих профсоюзов Франции: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU», — сообщил телеканал.

По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек.

Ранее в этот день газета Le Figaro написала, что тысячи человек вышли на улицы Франции в рамках протестных акций против новой пенсионной реформы. По данным издания, как минимум 36 тыс. демонстрантов прошли маршем в Тулузе, 26 тыс. человек бастуют в Марселе, 25 тыс. — в Нанте, 15 тыс. — в Монпелье и в других городах страны. В Париже ожидается от 200 тыс. до 400 тыс. протестующих. Звучат призывы отменить «несправедливую реформу».

Телеканал BFM ссылкой на данные полиции сообщил, что в манифестациях против повышения пенсионного возраста участвовали около 1,12 млн человек. Из них 80 тыс. вышли на улицы Парижа. При этом, по информации Всеобщей конфедерации труда, численность митингующих составила около 2 млн человек.

О грядущих забастовках стало известно еще 17 января. Тогда в Национальной компании железных дорог (SNCF) предупредили о практически полном прекращении движения по ряду маршрутов из-за протестов национального профсоюзного движения.

11 января около тысячи человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы во французском Перпиньяне. Жители города вышли на улицы с горящими факелами в руках.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Согласно ее проекту, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.