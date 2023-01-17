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Жителей Франции 19 января ожидают перебои в работе транспорта из-за забастовок

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Во Франции 19 января ожидаются нарушения в работе транспортной отрасли из-за предстоящих протестов против реформы пенсионной системы. В Национальной компании железных дорог (SNCF) 17 января предупредили о практически полном прекращении движения по ряду маршрутов.

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«Движение поездов будет серьезно нарушено с вечера среды, 18 января, до утра пятницы, 20 января, из-за протестов национального профсоюзного движения», — говорится в сообщении на сайте SNCF.

Сообщается, что только 10% пригородных электричек выйдут на маршруты в этот день.

В автономном управлении парижского транспорта (RATP), в свою очередь, сообщили о полной остановке движения на трех линиях метро. На двух линиях поезда будут ходить в обычном режиме, тогда как на остальных в рейс выйдет менее половины составов, а на большинстве веток они будут ходить только в традиционные часы пик.

Также забастовка коснется половины городских электричек RER, которые обслуживают Париж и пригороды. На автобусных маршрутах же ожидается отмена трети автобусов.

Кроме того, пресс-служба главного управления гражданской авиации (DGAC) страны заявила, что 20% рейсов будут отменены в парижском аэропорту «Орли», сообщил телеканал France24.

По его информации, полиция Франции ожидает, что 19 января на улицы выйдет от 550 тыс. до 750 тыс. человек. Только в Париже ожидается до 80 тыс. протестующих.

11 января правительство Франции представило пенсионную реформу, в соответствии c которой возраст выхода на заслуженный отдых будет повышен до 64 лет. Планируется, что с 1 сентября этого года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

В этот же день во французском Перпиньяне около тысячи человек вечером вышли на демонстрацию против реформы. Тогда же крупнейшие профсоюзы страны объявили о проведении следующей всеобщей забастовки.

По их мнению, реформа усложнит жизнь тем, кто потерял работу до выхода на пенсию, и усилит неравенство между мужчинами и женщинами.

О намерениях провести пенсионную реформу президент Франции Эммануэль Макрон заявил в 2020 году. Тогда он добавил, что предложил правительству возобновить консультации с профсоюзами.

Во Франции забастовки против пенсионной реформы начались в декабре 2019 года. Большая часть протестующих — работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта.

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