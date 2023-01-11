Французы вышли на протесты из-за пенсионной реформы

Во французском Перпиньяне около тысячи человек вечером вышли на демонстрацию против пенсионной реформы. Видео с места протеста было опубликовано в Telegram-канале Anonyme Citoyen.

Французы массово вышли на улицы с горящими факелами в руках в знак несогласия с пенсионной реформой. Крупнейшие профсоюзы страны уже объявили о проведении следующей всеобщей забастовки. По их мнению, эта реформа усложнит жизнь тем, кто потерял работу до выхода на пенсию, и усилит неравенство между мужчинами и женщинами.

«Мы не считаем, что наша пенсионная система находится в опасности, и мы не согласны с предложенными изменениями. В связи с этим мы призываем всех французов выйти на общую забастовку 19 января», — сказал журналистам генеральный секретарь профсоюза «Демократическая конфедерация труда» (CFDT), зачитывая совместное обращение крупнейших профсоюзов страны, передает ТАСС.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет, пишет французский новостной портал France 24.

Планируется, что с 1 сентября этого года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году. Глава французского правительства подчеркнула, что данная мера необходима для сохранения баланса в нынешней пенсионной системе.

О решимости провести пенсионную реформу президент Эммануэль Макрон заявил в 2020 году. Тогда он добавил, что предложил правительству возобновить консультации с профсоюзами.

Во Франции забастовки против пенсионной реформы начались в декабре 2019 года. Большая часть протестующих — работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта.

В апреле прошлого года кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещала французам гарантированный выход на пенсию в возрасте от 60 до 62 лет.