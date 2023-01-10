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Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет
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Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет

Премьер-министр Франции представила проект закона, который поднимет пенсионный возраст в стране до 64 лет
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Фото: Global Look Press/Michel Stoupak
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Об этом 10 января сообщает французский новостной портал France 24.

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Планируется, что с 1 сентября этого года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году. Глава французского правительства подчеркнула, что данная мера необходима для сохранения баланса в нынешней пенсионной системе.

В апреле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещала французам гарантированный выход на пенсию в возрасте от 60 до 62 лет. Она также назвала «совершенно невозможной несправедливостью» предложение президента страны Эммануэля Макрона поднять пенсионный возраст до 65 лет. Кроме того, она предложила повысить зарплаты на 10% вместо предложенной Макроном единовременной выплаты в €6 тыс. для граждан с невысоким доходом.

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