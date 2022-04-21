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Ле Пен пообещала французам пенсионный возраст с 60-62 лет

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала «совершенно невозможной несправедливостью» предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном пенсионный возраст в 65 лет, заявила она в ходе дебатов в среду, 20 апреля.

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«Я гарантирую, что французы смогут выйти на пенсию в возрасте от 60 до 62 лет. Чтобы получить полноценные пенсионные выплаты, потребуется от 40 до 42 лет соответствующих страховых накоплений», — приводит ее слова канал BFMTV.

Ле Пен также предложила повысить зарплаты на 10% вместо предложенной Макроном единовременной выплаты в €6 тыс. для граждан с невысоким доходом.

Эммануэль Макрон предлагал повысить пенсионный возраст до 65 лет. Его проект, рассчитанный до 2030 года, предполагает ежегодное повышение возраста выхода на пенсию на четыре месяца.

Ранее в ходе теледебатов Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобная инициатива обернется негативными последствиями для французов.

При этом действующий президент Франции 18 апреля заявил, что Пятая республика, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Франция изучает вопрос с закупками газа у других государств.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур выборов состоится 24 апреля.

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