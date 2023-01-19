Во Франции начались массовые протесты против пенсионной реформы

Тысячи человек вышли на улицы Франции в рамках протестных акций против новой пенсионной реформы. Об этом 19 января сообщила французская газета Le Figaro.

По данным издания, как минимум 36 тыс. демонстрантов прошли маршем в Тулузе, 26 тыс. человек бастуют в Марселе, 25 тыс. — в Нанте, 15 тыс. в Монпелье и в других городах страны. В Париже ожидается от 200 тыс. до 400 тыс. протестующих. Звучат призывы отменить «несправедливую реформу».

Среди протестующих также находятся 24 тыс. сотрудников энергетической и газовой компании Engie, сообщает Le Figaro. При этом проект новой пенсионной реформы может изменить условия начисления выплат в их пользу.

О грядущих забастовках стало известно еще 17 января. Тогда в Национальной компании железных дорог (SNCF) предупредили о практически полном прекращении движения по ряду маршрутов из-за протестов национального профсоюзного движения.

Ранее, 11 января, около тысячи человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы во французском Перпиньяне. Жители города вышли на улицы с горящими факелами в руках.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Согласно ее проекту, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.