Более миллиона французов участвовали в протестах против пенсионной реформы

Около 1,12 млн человек участвовали в манифестациях против повышения пенсионного возраста, согласно данным полиции. Об этом 19 января сообщил телеканал BFM.

Из них 80 тыс. вышли на улицы Парижа. При этом, по информации Всеобщей конфедерации труда, численность митингующий составила около 2 млн человек.

В городе Ренн силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов. На видео, которые публикуют французские СМИ, также слышны выстрелы и крики людей.

О грядущих забастовках стало известно еще 17 января. Тогда в Национальной компании железных дорог (SNCF) предупредили о практически полном прекращении движения по ряду маршрутов из-за протестов национального профсоюзного движения.

Ранее, 11 января, около тысячи человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы во французском Перпиньяне. Жители города вышли на улицы с горящими факелами в руках.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Согласно ее проекту, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.