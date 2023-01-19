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Пенсионный фронт: Францию парализовало из-за забастовки

На акции протеста вышли сотни тысяч человек
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Протесты во Франции
Фото: AP Photo/Lewis Joly
Общенациональная забастовка, организованная французскими профсоюзами, парализовала 19 января всю страну. Народные возмущения вызвала новая пенсионная реформа — возраст выхода на заслуженный отдых повышается с 62 до 64 лет, а число квартальных взносов, необходимых для оформления полного пособия, увеличивается. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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