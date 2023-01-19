Пенсионный фронт: Францию парализовало из-за забастовки

Общенациональная забастовка, организованная французскими профсоюзами, парализовала 19 января всю страну. Народные возмущения вызвала новая пенсионная реформа — возраст выхода на заслуженный отдых повышается с 62 до 64 лет, а число квартальных взносов, необходимых для оформления полного пособия, увеличивается. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: AP Photo/Michel Spingler
Пожарные в Лилле выражали протест с помощью огня
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже реформа Макрона собрала, по данным профсоюзов, 400 тыс. протестующих
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Фото: AP Photo/Lewis Joly
Протестующая молодежь использовала радикальные меры
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Фото: Getty Images/Sam Tarling
Из-за забастовки была нарушена работа общественного транспорта в Париже
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Фото: AP Photo/Lewis Joly
Столичным полицейским для разгона демонстрантов пришлось применять слезоточивый газ
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Фото: AP Photo/Joan Mateu Parra
В уличные беспорядки переросли и акции протеста, прошедшие в Барселоне, где на саммите Испания – Франция встречаются Эммануэль Макрон и испанский премьер-министр Педро Санчес
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Фото: AP Photo/Michel Spingler
В электроэнергетике и газораспределительной системе бастовало порядка 50% работников, выработка электроэнергии была сокращена
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Фото: AP Photo/Lewis Joly
По данным министерства образования Франции, в забастовке приняло участие более трети всех учителей
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Фото: AP Photo/Lewis Joly
Работа образовательных учреждений также была нарушена
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Участников уличных столкновений задерживали представители силовых структур
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Фото: AP Photo/Lewis Joly
По всей стране прошло более 200 тыс. митингов и шествий
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