Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км

Пепловый выброс на высоту до 6,5 км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке в четверг, 19 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Пепловый шлейф распространяется в южном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что высота самой горы при этом составляет 3283 м.

В МЧС уточнили, что в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

26 декабря вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 4 км. В МЧС предупредили о выпадении пепла в поселке Ключи.

До этого извержение вулкана Шивелуч на Камчатке было зафиксировано 20 ноября. На видео с частотой один кадр в минуту показано, как из жерла вулкана поднимается столб пепла и накрывает территорию вокруг. Высота пепла составила до 5 тыс. м.