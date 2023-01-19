Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км
Пепловый выброс на высоту до 6,5 км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке в четверг, 19 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
«Пепловый шлейф распространяется в южном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что высота самой горы при этом составляет 3283 м.
В МЧС уточнили, что в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.
Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
26 декабря вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 4 км. В МЧС предупредили о выпадении пепла в поселке Ключи.
До этого извержение вулкана Шивелуч на Камчатке было зафиксировано 20 ноября. На видео с частотой один кадр в минуту показано, как из жерла вулкана поднимается столб пепла и накрывает территорию вокруг. Высота пепла составила до 5 тыс. м.