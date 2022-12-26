На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 4 тыс. м

Пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке в понедельник, 26 декабря. Пресс-служба регионального главка МЧС предупреждает о вероятности выпадения пепла в поселке Ключи.

«26 декабря из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м при высоте самого исполина 3283 м. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана. На пути распространения находится поселок Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — сказано в сообщении ведомства.

На данный момент выпадение пепла в населенных пунктах не фиксировалось. Туристических групп вблизи вулкана нет.

Шивелучу присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он находится в 50 км от поселка Ключи, где проживает порядка 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча составляет 60–70 тыс. лет.

11 декабря в Национальном институте сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии сообщили об извержении вулкана Фуэго в Гватемале.