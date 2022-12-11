Извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале. Об этом 11 декабря сообщает Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh) в Twitter.

«Вулкан Фуэго <...> перешел в фазу извержения», — говорится в сообщении.

Фуэго расположен примерно в 45 км к западу от столицы Гватемалы на высоте 3763 м над уровнем моря. Мощное извержение этого вулкана произошло в июне 2018 года. Жертвами того извержения стали не менее 190 человек. Несколько извержений было в 2021 году.

5 декабря мощное извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном острове на юге Италии.

За сутки до этого извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии.