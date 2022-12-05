Извержение вулкана Стромболи на юге Италии вызвало цунами

Мощное извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном острове на юге Италии. Очевидцы публикуют кадры стихийного бедствия в соцсетях.

Извержение вулкана вызвало цунами, со слов жителей острова, на побережье волны достигали до 1,5 м в высоту.

Как пишет местное издание Il Sole 24 Ore, сильный взрыв был слышен накануне днем. Произошел обвал кратера на северо-западном склоне горы, после чего началась активная фаза извержения с выбросами лавы и скальной породы.

Отмечается, что это уже не первое извержение на Стромболи за последние месяцы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Также в воскресенье стало известно, что на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. В нескольких деревнях выпал вулканический пепел. Власти эвакуировали на безопасное расстояние более 90 человек. Уровень опасности в районе повышен до максимального.