На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана

В Индонезии, на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру. Власти эвакуировали на безопасное расстояние более 90 человек. Уровень опасности в районе Семеру повышен до максимального, передает телеканал «Известия». В нескольких деревнях выпал вулканический пепел. Жителей Японии предупредили о возможном образовании цунами. В этом случае волны могут достигнуть островов в южной префектуре Окинава. Вулкан Семеру извергался 4 декабря, ровно год назад. Тогда жертвами стихийного бедствия стали 50 человек.

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