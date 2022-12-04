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На индонезийском острове Ява начал извергаться крупнейший вулкан

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Фото: соцсети
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Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии в воскресенье рано утром. Об этом 4 декабря сообщает индонезийское Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Сообщается, что вулкан начал извергаться, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 км.

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Управление призвало местных жителей не вести никакую деятельность в радиусе 13 километров от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 м из-за возможных потоков лавы.

В настоящее время власти повысили до самого высокого уровня выпущенное предупреждение.

«В связи с повышением статуса BNPB рекомендует сообществу не проводить никаких работ в юго-восточном секторе вдоль Бесук Кобокана, в 13 км от пика (центра извержения), — говорится в сообщении организации.

2 декабря в Чили проснулся вулкан Вильяррика, который является самым активным в стране. Власти заблаговременно ввели «желтый» уровень опасности в связи с возможным началом извержения вулкана.

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