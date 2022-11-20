На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 20 ноября.

На видео с частотой один кадр в минуту показано, как из жерла вулкана поднимается столб пепла и накрывает территорию вокруг. Высота пепла составила до 5 тыс. м.

По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, шлейф пепловых выбросов распространился на 10 км в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути нет населенных пунктов.

Ранее в этот день сообщалось, что Шивелуч готов к мощному извержению. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредил, что к вулкану опасно приближаться на расстояние до 15 км. Выброс пепла может составить 20 км в диметре и достичь автотрассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.

Высота лавового купола Молодого Шивелуча составляет 2500 м. Ближайший к вулкану поселок Ключи находится на расстоянии 50 км, столица Камчатского края Петропавловск-Камчатский расположен в 450 км.

14 ноября Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного, на его пути населенных пунктов не было. В связи с этим вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.