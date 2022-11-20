Вулкан Шивелуч на Камчатке подготовился к мощному извержению

На Камчатке ожидается извержение вулкана Шивелуч. Об этом 20 ноября сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением», — рассказал директор учреждения Алексей Озеров.

Ожидается, что в ближайшее время произойдут пепловые выбросы и обвалы. Они могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

Ученые рекомендовали не приближаться к вулкану на расстояние ближе чем 15 км.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.

Высота лавового купола Молодого Шивелуча составляет 2500 м. Ближайший к вулкану поселок Ключи находится на расстоянии 50 км, столица Камчатского края Петропавловск-Камчатский расположен в 450 км.

14 ноября Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного, на его пути населенных пунктов не было. В связи с этим вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.