Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла до 5 км. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что размер самого вулкана при этом составляет 3283 м. В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

«Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности.

12 ноября слабый пеплопад начался в городе Северо-Курильске из-за выброса пепла из вулкана Эбеко, который расположен на острове Парамушир в 6 км от города в Сахалинской области. По информации спасателей, угрозы для жизнедеятельности граждан сейчас нет.