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В Северо-Курильске начался пеплопад из-за вулкана Эбеко

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Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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Слабый пеплопад начался в городе Северо-Курильске из-за выброса пепла из вулкана Эбеко, который расположен на острове Парамушир в 6 км от города в Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 12 ноября.

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Отмечается, что утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступили сообщения о слабом пеплопаде в северной части города. Запаха сероводорода не ощущается. В настоящий момент звонков и жалоб от жителей населенного пункта не было.

По информации спасателей, угрозы для жизнедеятельности граждан сейчас нет.

Ранее, 24 октября, вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 тыс. м. Шлейф от выброса распространился на северо-восток. По информации МЧС, вблизи него населенных пунктов нет.

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