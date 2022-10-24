Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил облако пепла

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту до 10 тыс. м. Это произошло в ночь на 24 октября. Такие данные сообщили Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Шлейф из пепла распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на МЧС.

По данным ЕДДС Усть-Камчатского района и диспетчеров пожарных подразделений, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. В районе вулкана международные трассы движения воздушных судов не проходят. В этом районе нет туристических групп.

Вулкану Безымянный присвоен «красный» код авиационной опасности. Его высота — 2882 м.

В конце июня сообщалось, что Безымянный находится в стадии активного извержения. Спасатели рекомендовали туристам не приближаться к исполину.