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Туристам посоветовали не приближаться к вулкану Безымянный на Камчатке

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Вулкан Безымянный на Камчатке находится в стадии активного извержения. Спасатели рекомендуют туристам не приближаться к исполину.

ИА KamchatkaMedia пишет, что Безымянный является одним из самых активных вулканов в мире. В течение тысячелетия он молчал, но в октябре 1955 года пробудился. Катастрофический взрыв вулкана произошел 30 марта 1956 года. С тех пор он не утихает.

Рост лавового купола сопровождается мощными эксплозивными извержениями. Их уже насчитывается более 40. Последнее фиксировалось 28 мая этого года. Предыдущее эксплозивное извержение наблюдалось 15 марта, что, по словам вулканологов, бывает редко.

С конца мая ученые регистрируют обрушения раскаленных лавин на восточном склоне купола. Они предупреждают, что эксплозивное извержение с выносом пепла до 10 км над уровнем моря возможно в любое время.

В спасательном ведомстве рекомендуют не подходить к вулкану ближе чем на 10 км. В основном это предупреждение касается гидов туристических групп.

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