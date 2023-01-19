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NBC сообщил о «пиар-кошмаре» Байдена после скандала с документами

NBC: администрация Байдена увязла в пиар-кошмаре из-за скандала с секретными документами
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Фото: Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP
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Администрация президента США Джо Байдена увязла в «пиар-кошмаре» в связи со скандалом с обнаружением секретных документов в доме американского лидера. Об этом говорится в материале телеканала NBC, опубликованном в среду, 18 января.

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Ведущие телеканала описали текущее состояние администрации Байдена как «режим контроля ущерба».

«Белый дом в настоящее время увяз в пиар-кошмаре. После недели всё новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности», ― отметили в NBC.

Более того, источники телеканала рассказали, что сам Байден в настоящий момент всё больше и больше разочаровывается в способностях своей команды из-за их неудачных попыток показать его в лучшем свете в сравнении с экс-президентом Дональдом Трампом.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal написала, что министерство юстиции США решило не привлекать Федеральное бюро расследований (ФБР) для контроля обысков в доме Джо Байдена. По информации издания, ведомство не хочет усложнять следующие этапы расследования дела о секретных документах дома у американского президента.

14 января агентство Reuters со ссылкой на адвоката Джо Байдена сообщило, что в частном доме президента США нашли новые секретные документы. Во время обысков юристы нашли пять файлов с пометкой «секретно» времен вице-президентства Байдена (2009–2017).

Накануне телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что всего в Пенсильванском центре и резиденции президента Джо Байдена нашли не менее 10 документов с грифом «секретно». Более того, при обысках нашли 10 материалов с грифом «совершенно секретно». Отмечается, что утечка информации из подобных файлов крайне опасна.

12 января ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов.

До этого, 10 января, Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

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