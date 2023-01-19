В Турции опровергли вмешательство США по вопросу операции в Сирии

Вашингтон не выдвигал каких-либо условий касательно наземной операции в Сирии для передачи Анкаре запрашиваемых вооружений. Об этом в четверг, 19 января, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы сегодня проводили встречи на различных уровнях. Вопрос Сирии обсуждался на встрече. Каких-либо условий со стороны США не выдвигалось», — приводит слова Чавушоглу TRT.

Данный вопрос был поднят в связи с запросом турецких властей на покупку у Пентагона истребителей F-16, а также комплектов Block 70 для модернизации воздушных сил государства. Как в очередной раз отметил глава МИД Турции, реализация этой сделки отвечает интересам всех членов Североатлантического альянса.

6 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон выступает против любых шагов по нормализации отношений с Сирией, при этом готовы принять во внимание опыт контактов Анкары и Дамаска.

Таким образом Кирби прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное накануне. Турецкий лидер отметил, что не исключает проведения личной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.

До этого, 28 декабря, в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров обороны России, Турции и Сирии. На ней удалось обсудить «пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии».

20 ноября 2022 года Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.