МИД Турции выразил надежду на одобрение США продажи истребителей F-16

Анкара рассчитывает на одобрение Вашингтоном сделки по продаже Турции истребителей F-16. Об этом сообщил в среду, 18 января, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«На переговорах мы повторно поднимем вопрос наших требований по сделке с F-16. Мы рассчитываем на положительное решение этого вопроса, который имеет важное значение не только для Турции, но и для НАТО», — сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу отметил, что также планируется обсудить двусторонние отношения, в том числе в области обороны и безопасности, вопросы совместного противодействия терроризму, урегулирования на Украине и ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Анкара добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации военных турецких самолетов.

Накануне, 17 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что конгрессу США поступил запрос на продажу истребителей F-16 Турции. Он назвал Турцию важным союзником Соединенных Штатов Америки и заявил, что американская сторона продолжит работу над укреплением их отношений в сфере обороны.

Еще 31 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о планах провести в январе переговоры с Вашингтоном по поводу поставок истребителей F-16. Уточнялось, что для проведения обсуждений турецкая делегация отправится в сенат США.

Ограничения на поставки в Турцию истребителей F-16 были сняты при утверждении последнего оборонного бюджета США.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов, истребитель F-16 применялся на Ближнем Востоке в арабо-израильских войнах и постоянно модернизируется. Основная задача истребителя, добавил Кнутов, заключается в завоевании превосходства в воздухе в основном за счет маневренных характеристик.

В августе прошлого года сообщалось, что Турция хочет ускорить процесс закупки у США истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос конгрессу.