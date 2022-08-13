Турция планирует ускорить процесс покупки у США истребителей F-16
Турция хочет ускорить процесс закупки у США истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу. Информация об этом появилась в распоряжении газеты Sabah 13 августа.
«Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США», — говорится в материале.
По информации источников издания, турецкая сторона собирается приобрести 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении.
Этот вопрос, как сообщается в публикации, будет обсуждаться между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом в кулуарах саммита ООН в следующем месяце в Нью-Йорке.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля сообщил, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Американский президент Джо Байден 30 июня заявил, что данная сделка не является платой за то, что турецкая сторона сняла свои возражения против вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.
В начале июня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что переговоры с США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.