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Турция планирует ускорить процесс покупки у США истребителей F-16

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Фото: commons.wikimedia.org/Aldo Bidini
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Турция хочет ускорить процесс закупки у США истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу. Информация об этом появилась в распоряжении газеты Sabah 13 августа.

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«Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США», — говорится в материале.

По информации источников издания, турецкая сторона собирается приобрести 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении.

Этот вопрос, как сообщается в публикации, будет обсуждаться между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом в кулуарах саммита ООН в следующем месяце в Нью-Йорке.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля сообщил, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Американский президент Джо Байден 30 июня заявил, что данная сделка не является платой за то, что турецкая сторона сняла свои возражения против вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

В начале июня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что переговоры с США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.

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