В Турции заявили о планах обсудить с США поставки истребителей F-16

В январе Турция планирует провести переговоры с США по поводу поставок истребителей F-16. Об этом 31 декабря заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

«Что касается вопроса F-16, ожидается, что в январе турецкая делегация отправится в США для проведения переговоров в сенате», — приводит его слова газета Yeni Akit.

Ограничения на поставки в Турцию истребителей F-16 были сняты при утверждении последнего оборонного бюджета США.

Ранее, 9 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает поиск альтернативы американским истребителям F-16. Он назвал в числе возможных новых поставщиков Францию, Великобританию и Россию.

18 августа Госдеп США подтвердил проведение американо-турецких переговоров по вопросу поставок Анкаре истребителей F-16. При этом публичные комментарии относительно сделки не прозвучат, пока о ней официально не будет уведомлен конгресс США.

До этого, 13 августа, сообщалось, что Турция хочет ускорить процесс закупки у США истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос конгрессу.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля сообщил, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Американский президент Джо Байден 30 июня заявил, что данная сделка не является платой за то, что турецкая сторона сняла свои возражения против вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

В начале июня Акар рассказал, что переговоры с США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.