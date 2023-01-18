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Военный эксперт назвал главное преимущество истребителя F-16

Военный эксперт Кнутов: маневренность — это главное преимущество истребителя F-16
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air/Msgt. Matthew Plew
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Военный эксперт Юрий Кнутов в среду, 18 января, рассказал «Известиям» о технических характеристиках истребителя F-16.

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Как отметил специалист, истребитель применялся на Ближнем Востоке в арабо-израильских войнах и постоянно модернизируется. Так, на сегодняшний день существует версия самолета, в которой в значительной степени используется большое количество композитных материалов.

«Что касается скоростных характеристик, они, может, не такие выдающиеся, но это не основная задача. Его основная задача — завоевать превосходство в воздухе если не за счет скорости, то за счет маневренных характеристик. Достаточно современные радиолокационные станции, то есть прицел для наведения ракет большой дальностью, это дает ему определенное преимущество. Прицел обнаруживает ракеты на большей дальности», — рассказал Кнутов.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что конгрессу США поступил запрос на продажу истребителей F-16 Турции. Райдер назвал Турцию важным союзником США и заявил, что американская сторона продолжит работу над укреплением их отношений в сфере обороны.

31 декабря 2022 года министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что в январе состоятся переговоры с США по вопросу поставок истребителей F-16. Ограничения на это были сняты при утверждении последнего оборонного бюджета США.

Ранее, 9 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает поиск альтернативы американским истребителям F-16. Он назвал в числе возможных новых поставщиков Францию, Великобританию и Россию.

18 августа Госдеп США подтвердил проведение американо-турецких переговоров по вопросу поставок Анкаре истребителей F-16. При этом публичные комментарии относительно сделки не прозвучат, пока о ней официально не будет уведомлен конгресс США.

До этого, 13 августа, сообщалось, что Турция хочет ускорить процесс закупки у США истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос конгрессу.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля сообщил, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Американский президент Джо Байден 30 июня заявил, что данная сделка не является платой за то, что турецкая сторона сняла свои возражения против вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

В начале июня Хулуси Акар рассказал, что переговоры с США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.

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