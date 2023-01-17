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Конгрессу США передали запрос на разрешение продать истребители F-16 Турции

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Фото: ТАСС/dpa/Ingo Wagner
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Конгрессу США поступил запрос на продажу истребителей F-16 Турции. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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«Признавая факт, что это рассматривается конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе данного дела агентству по сотрудничеству в области оборонной безопасности», — заявил он на брифинге.

Райдер назвал Турцию важным союзником США и заявил, что американская сторона продолжит работу над укреплением их отношений в сфере обороны.

31 декабря 2022 года министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что в январе состоятся переговоры с США по вопросу поставок истребителей F-16. Ограничения на это были сняты при утверждении последнего оборонного бюджета США.

Ранее, 9 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает поиск альтернативы американским истребителям F-16. Он назвал в числе возможных новых поставщиков Францию, Великобританию и Россию.

18 августа Госдеп США подтвердил проведение американо-турецких переговоров по вопросу поставок Анкаре истребителей F-16. При этом публичные комментарии относительно сделки не прозвучат, пока о ней официально не будет уведомлен конгресс США.

До этого, 13 августа, сообщалось, что Турция хочет ускорить процесс закупки у США истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос конгрессу.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля сообщил, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Американский президент Джо Байден 30 июня заявил, что данная сделка не является платой за то, что турецкая сторона сняла свои возражения против вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

В начале июня Акар рассказал, что переговоры с США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.

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