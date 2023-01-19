Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии возложил вину за погромы в стране на Болсонару
Общество
В Петербурге запустили салют в честь 80-й годовщины прорыва блокады
Мир
Небензя призвал созвать «ближневосточный квартет» на уровне министров
Мир
Власти США выделят $125 млн на поддержку украинской энергосистемы
Мир
Зеленский рассказал о причинах замедления боевых действий на Украине
Мир
Гросси заявил о необходимости продолжения работы МАГАТЭ на АЭС Украины
Мир
МИД Турции выразил надежду на одобрение США продажи истребителей F-16
Мир
Илон Маск назвал ВЭФ в Давосе «неизбранным мировым правительством»
Мир
Посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства
Мир
В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев из-за явных успехов РФ на фронте
Авто
АвтоВАЗ предложил мощности завода в Санкт-Петербурге для сборки E-NEVA
Мир
В Польше украинские школьники пожаловались на учителя за участие в акции против Бандеры
Сюжет:

Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями

0
Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Далеко не все евростолицы горят желанием форсировать работу по наполнению десятого пакета санкций против России. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»
Депутат Европарламента Тьерри Мариани — о новых пакетах санкций против РФ, расширении НАТО и финансовой помощи Украине

«Главная причина — в осознании провала санкционной стратегии ЕС. Здесь были уверены, что односторонние ограничения спровоцируют стремительную дестабилизацию экономической ситуации в России, заставят прекратить СВО. В действительности же принятые меры привели к крайне болезненным последствиям для самого Евросоюза: энергетическому кризису, рекордной инфляции, рецессии», — отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, ряд решений Брюсселя будет иметь отложенный негативный эффект для самого Евросоюза. Например, экономический ущерб вследствие вступающего в силу 5 февраля эмбарго на закупку российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

«Все это в совокупности, если заботиться о национальных интересах и принимать рациональные решения, должно было бы заставить страны-члены одуматься. Однако, увы, оснований для подобного рода прогнозов у нас нет. Безоговорочная поддержка Киева в сочетании с повсеместным давлением на Россию превратились в консолидирующее начало для ЕС, и поставить это под сомнение сегодня вряд ли кто из евростолиц осмелится», — добавил Кирилл Логвинов.

Напомним, ЕС планирует согласовать десятый пакет санкций до конца февраля. Ограничительные меры могут коснуться атомной отрасли. Ряд банков отключат от SWIFT.

В интервью «Известиям» дипломат также рассказал о потенциале западных поставок оружия на Украину и планах Брюсселя по конфискации российских активов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Отношения с ЕС теперь уже предстоит выстроить заново»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023