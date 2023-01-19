Большинство россиян возлагают ответственность за состояние экологии на бизнес

Каждый четвертый житель России (24%) недоволен состоянием окружающей среды в месте своего проживания. При этом ответственность за решение экологических проблем, по мнению 71% опрошенных, лежит на бизнесе, общественных и государственных институтах. Таковы результаты совместного исследования коммуникационного агентства LikePR и Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомились «Известия» 19 января.

Выяснилось, что 39% россиян удовлетворены экологической обстановкой в своем населенном пункте. В большей степени состоянием окружающей среды довольны жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (44%), а в меньшей — жители Сибири и Дальнего Востока (28%).

Вместе с тем большинство опрошенных (71%) склонны делегировать ответственность за состояние окружающей среды государственным или общественным институтам и ждать от них действий, направленных на изменение ситуации в лучшую сторону. Как считают 33% опрошенных, забота об экологии — зона ответственности государства на региональном или федеральном уровне. Еще 31% считают ответственными за экологию промышленность и бизнес, а 7% — общественные и некоммерческие организации.

В то же время утверждение о том, что экологическая обстановка во многом зависит от обычных граждан и именно они должны вносить существенный вклад в ее улучшение, разделяет только каждый четвертый опрошенный (26%).

Взгляды молодежи и взрослого населения на этот вопрос заметно различаются. Россияне старше 45 лет чаще делегируют ответственность органам власти (37%) и бизнесу (35%), а молодые люди от 18 до 24 лет отмечают большую роль отдельно взятого жителя страны (38%) и НКО (14%).

Большинству россиян известны несколько способов того, как повседневными экологичными практиками можно повлиять на состояние окружающей среды. Один из самых распространенных способов — сортировка бытовых отходов.

Исследование показало, что доля тех, кто так или иначе отделяет вторсырье от неперерабатываемого мусора, достигает сегодня 49% В первую очередь это те, кто выбрасывает в отдельный контейнер стекло, пластик, металл, картон и бумагу (31%). Ко второй категории относятся 15% россиян, которые в дополнение относят отдельные фракции мусора в пункты приема. Например, выбрасывают батарейки или крышки от пластиковых бутылок в специальные контейнеры, расположенные в общедоступных местах.

Однако половина опрошенных признаются, что весь бытовой мусор выбрасывают в один контейнер или мусоропровод, ничего не отделяя. Чаще всего не разделяют мусор неработающие россияне (57%), люди без высшего образования (52%) и те, кто имеет низкий уровень дохода (59%).

Как подчеркнула лидер практики ESG-коммуникации, основатель коммуникационного агентства LikePR Анна Пузыренко, улучшить экологическую ситуацию и поспособствовать решению глобальных проблем поможет экологическое просвещение.

«Понимая свою роль в глобальных экопроцессах — а именно человек является основным источником воздействия на окружающую среду — люди пересматривают образ жизни в сторону экоосозннанности, от сортировки мусора до выбора в пользу возобновляемых источников энергии. Власти разных уровней и бизнес — это агенты влияния, которые могут использовать свою инфраструктуру для просвещения. Плюс важно информировать общество об инициативах государства и бизнеса по снижению воздействия на окружающую среду», — добавила она.

В июле прошлого года эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко рассказала «Известиям» о философии бережного потребления и правильного отношения к природе. Специалист привела данные Всемирного экономического форума, согласно которым в 2020 году человеческая деятельность привела к гибели 83% всех диких млекопитающих и половины всех растений. Она отметила, что хоть люди и понимают масштаб проблемы, для защиты природы всё еще делается недостаточно.