Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей

Эксперт разъяснила понятие «эко-френдли»

Эксперт Степченко рассказала, что означает быть эко-френдли
0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Что означает понятие «эко-френдли» и как внедрить полезные привычки в свою жизнь? О философии бережного потребления и правильного отношения к природе «Известиям» рассказала генеральный директор АНО «Сад памяти», член федерального штаба проекта «Чистая Арктика», эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко.

«Микропластик — это маркер деятельности человека»
Эколог Михаил Колобов — о проблеме микропластика и сохранении Байкала

Специалист привела данные Всемирного экономического форума, согласно которым в 2020 году человеческая деятельность привела к гибели 83% всех диких млекопитающих и половины всех растений. Несмотря на то что люди осознают масштаб проблемы и активно изобретают способы ее решения, для защиты природы всё еще делается недостаточно много, отмечает она.

Eco-friendly — это философия дружелюбного отношения к окружающей среде, которая включает в себя осознанное поведение людей, компаний и даже целых государств по отношению к природным ресурсам. Основная цель приверженцев такого образа жизни — минимизировать или вовсе ликвидировать вред, наносимый природе.

При этом активисты рекомендуют не менять свою жизнь резко. Начать можно с принятия в свою жизнь одной привычки, например отказаться от пакетов и не брать напитки в одноразовой таре, постепенно внедряя в привычное существование заботу о природе.

В философию «эко-френдли» входят такие практики, как, например, раздельный сбор мусора.

«Многие продукты разложения мусора токсичны — попадая в окружающую среду, они прямым образом влияют на здоровье человека. Кроме того, большое количество отходов состоит из неразлагаемых или долго разлагающихся материалов, таких как пластик и стекло. Если не утилизировать мусор правильно, в ближайшее время наша планета может стать одной большой свалкой. Сортировка мусора по категориям может решить эту проблему, однако вопрос должен быть решен на глобальном уровне», — рассказала Степченко.

Начать можно с изучения маркировки продуктов, а в магазинах отдавать предпочтение экологичной упаковке, использовать пакеты и тару много раз, сдавать отходы в места переработки.

Осознанное потребление — также неотъемлемая часть философии.

«Пока стиральная машина на одном конце земного шара тратит несколько десятков литров воды на стирку одной вещи, на другом конце Земли проблема нехватки чистой воды приводит к настоящей катастрофе. Осознанное потребление касается всех сфер жизни: экономить электричество и воду, не покупать лишнее, отдавать ненужную одежду в пункты сбора или меняться ей с друзьями — простые правила, которые помогут внести значительный вклад в экологическое движение и просто сократят расходы», — добавила эксперт.

Важно также выбирать местные продукты, так как транспортировка товара наносит существенный урон экологии, а кроме того, меняется и состав продуктов — чтобы дольше оставаться свежими, они должны содержать консерванты. Выбирая местные продукты, можно быть более уверенным в их составе, а также поддерживать локальное производство в своем городе. На полках магазинов стоит обращать внимание на продукты с эко-маркировкой и выбирать производителя, который не наносит вред окружающей среде.

Транспорт — крупнейший из источников выбросов парниковых газов, подчеркивает специалист. Большая их часть приходится на автомобили (11,9%), следом идут самолеты и корабли (1,9 и 1,7% соответственно,) а также поезда (0,4%). Выбросы негативно влияют на климат, поэтому частичный отказ от транспорта — там, где это возможно, пойдет природе на пользу.

19 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия начнет постепенно отказываться от одноразовых товаров из пластика и упаковки начиная с 2025 года. Она отметила, что упаковка, которую нельзя переработать, и такая продукция, как, например, пластиковые трубочки, которые трудно извлекаются из объема накопленных твердых коммунальных отходов, будут заменяться более экологичными. Предполагается, что до 49% упаковки будет произведено из вторичных ресурсов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022