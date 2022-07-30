Эксперт разъяснила понятие «эко-френдли»

Что означает понятие «эко-френдли» и как внедрить полезные привычки в свою жизнь? О философии бережного потребления и правильного отношения к природе «Известиям» рассказала генеральный директор АНО «Сад памяти», член федерального штаба проекта «Чистая Арктика», эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко.

Специалист привела данные Всемирного экономического форума, согласно которым в 2020 году человеческая деятельность привела к гибели 83% всех диких млекопитающих и половины всех растений. Несмотря на то что люди осознают масштаб проблемы и активно изобретают способы ее решения, для защиты природы всё еще делается недостаточно много, отмечает она.

Eco-friendly — это философия дружелюбного отношения к окружающей среде, которая включает в себя осознанное поведение людей, компаний и даже целых государств по отношению к природным ресурсам. Основная цель приверженцев такого образа жизни — минимизировать или вовсе ликвидировать вред, наносимый природе.

При этом активисты рекомендуют не менять свою жизнь резко. Начать можно с принятия в свою жизнь одной привычки, например отказаться от пакетов и не брать напитки в одноразовой таре, постепенно внедряя в привычное существование заботу о природе.

В философию «эко-френдли» входят такие практики, как, например, раздельный сбор мусора.

«Многие продукты разложения мусора токсичны — попадая в окружающую среду, они прямым образом влияют на здоровье человека. Кроме того, большое количество отходов состоит из неразлагаемых или долго разлагающихся материалов, таких как пластик и стекло. Если не утилизировать мусор правильно, в ближайшее время наша планета может стать одной большой свалкой. Сортировка мусора по категориям может решить эту проблему, однако вопрос должен быть решен на глобальном уровне», — рассказала Степченко.

Начать можно с изучения маркировки продуктов, а в магазинах отдавать предпочтение экологичной упаковке, использовать пакеты и тару много раз, сдавать отходы в места переработки.

Осознанное потребление — также неотъемлемая часть философии.

«Пока стиральная машина на одном конце земного шара тратит несколько десятков литров воды на стирку одной вещи, на другом конце Земли проблема нехватки чистой воды приводит к настоящей катастрофе. Осознанное потребление касается всех сфер жизни: экономить электричество и воду, не покупать лишнее, отдавать ненужную одежду в пункты сбора или меняться ей с друзьями — простые правила, которые помогут внести значительный вклад в экологическое движение и просто сократят расходы», — добавила эксперт.

Важно также выбирать местные продукты, так как транспортировка товара наносит существенный урон экологии, а кроме того, меняется и состав продуктов — чтобы дольше оставаться свежими, они должны содержать консерванты. Выбирая местные продукты, можно быть более уверенным в их составе, а также поддерживать локальное производство в своем городе. На полках магазинов стоит обращать внимание на продукты с эко-маркировкой и выбирать производителя, который не наносит вред окружающей среде.

Транспорт — крупнейший из источников выбросов парниковых газов, подчеркивает специалист. Большая их часть приходится на автомобили (11,9%), следом идут самолеты и корабли (1,9 и 1,7% соответственно,) а также поезда (0,4%). Выбросы негативно влияют на климат, поэтому частичный отказ от транспорта — там, где это возможно, пойдет природе на пользу.

19 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия начнет постепенно отказываться от одноразовых товаров из пластика и упаковки начиная с 2025 года. Она отметила, что упаковка, которую нельзя переработать, и такая продукция, как, например, пластиковые трубочки, которые трудно извлекаются из объема накопленных твердых коммунальных отходов, будут заменяться более экологичными. Предполагается, что до 49% упаковки будет произведено из вторичных ресурсов.