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В России откажутся от одноразовых товаров из пластика в 2025 году
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В России откажутся от одноразовых товаров из пластика в 2025 году

Вице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика в 2025 году
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Россия начнет постепенно отказываться от одноразовых товаров из пластика и упаковки начиная с 2025 года. Об этом заявила 18 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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«Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая была предметом горячей дискуссии, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — сказала Абрамченко в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экологического форума (ПМЭФ).

Она отметила, что упаковка, которую нельзя переработать, и такая продукция как, например, пластиковые трубочки, которые трудно извлекаются из объема накопленных твердых коммунальных отходов, будут заменяться более экологичными.

По словам вице-премьера, отказываться от таких товаров страна будет по мере того, как начнут появляться достойные альтернативы.

Предполагается, что до 49% упаковки будет произведено из вторичных ресурсов.

Ранее, 15 июня, Абрамченко рассказала, что в настоящее время активно разрабатывается отечественный аналог упаковки Tetra Pak. Сейчас проводится эксперимент совместно с компанией по производству упаковки и бумаги «Монди» и производителями молочной продукции. Запустить серийное производство отечественной упаковки PurePak для пищевой продукции планируется уже в этом году.

27 мая сообщалось, что производители сока и молочники планируют сократить ассортимент продукции на фоне нехватки асептической тары. В Минпромторге предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а также рассмотреть в качестве альтернативы стеклянные бутылки.

В августе прошлого года Минприроды России предложило ввести запрет на 28 видов одноразовых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. При этом, как указали в ведомстве, запрет может вступить в силу только при условии замещения данных изделий и создания соответствующей инфраструктуры.

Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться в России весной 2021 года. Запрет может коснуться пластиковой посуды, ватных палочек и других товаров.

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