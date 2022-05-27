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Производители молока и соков намерены сократить ассортимент

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Молочники и производители сока намерены сократить ассортимент продукции на фоне нехватки упаковки, рассказал «Известиям» источник в одной из крупных компаний. Он уточнил: предприятиям не хватает асептической тары, позволяющей долго сохранять свойства продукции.

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В «молочке» асептику используют для стерилизованной продукции и сливок. Для нее летом закупали фермерское молоко, а продавали значительно позже — осенью, добавил собеседник издания. Теперь же, когда асептики не хватает, заводы будут концентрироваться на производстве скоропортящегося товара, сказал источник.

«Основная проблема — отсутствие нужного объема асептической упаковки. Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно», — добавил собеседник издания.

Асептику в РФ производили два завода — Tetra Pak и Elopak, они же ввозили в страну нужные материалы для ее изготовления плюс импортировали готовую тару. Но в середине марта Elopak заявил о приостановке деятельности.

Производителям соков, детского питания и молочной продукции действительно не хватает асептической упаковки, а также красок для нее, клея и так далее, сказал «Известиям» исполнительный директор «Русбренда» (в союз входят Danone, Unilever и другие компании) Алексей Поповичев. По его словам, у заводов есть запасы тары, но они постепенно сокращаются.

В Минпромторге тоже признают проблему. В ведомстве предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а в качестве альтернативы рассмотреть стеклянные бутылки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отнять сливки: производители молока и соков намерены сократить ассортимент

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