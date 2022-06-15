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Абрамченко рассказала об эксперименте по созданию аналога Tetra Pak

Вице-премьер РФ Абрамченко: в стране активно разрабатывается отечественный аналог упаковки TetraPak
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В настоящее время в России активно разрабатывается отечественный аналог упаковки TetraPak, заявила 15 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — рассказал она в интервью РБК.

Абрамченко отметила, что, возможно, упаковка будет выглядеть немного иначе.

«Она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — добавила вице-премьер.

По ее словам, в настоящее время в стране наращивается собственное производство.

Эксперимент проходит совместно с компанией по производству упаковки и бумаги «Монди» и производителями молочной продукции. Абрамчнко отметила, что запустить серийное производство отечественной упаковки для пищевой продукции планируется уже в этом году.

«Уже первые партии отечественного картона для PurePak закуплены для молочной отрасли. Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — рассказала она.

12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.

По информации газеты Dagens Nyheter, Tetra Pak, которая владеет заводом в Подмосковье, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит «семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране». Однако власти Швеции не согласились с доводами компании, отметив, что экспорт в РФ нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения.

27 мая сообщалось, что производители сока и молочники планируют сократить ассортимент продукции на фоне нехватки асептической тары. В Минпромторге предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а также рассмотреть в качестве альтернативы стеклянные бутылки.

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