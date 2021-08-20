Минприроды предложило запретить 28 одноразовых товаров в России

Минприроды России предложило ввести запрет на 28 видов одноразовых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Список, подготовленный компанией «Российский экологический оператор» (РЭО), поступил 20 августа в распоряжение ТАСС.

В перечень включили одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку (за исключением лекарств), упаковку для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

При этом в ведомстве указали, что запрет может вступить в силу только при условии замещения данных изделий и создания соответствующей инфраструктуры для этого.

В качестве заменителей пластиковых трубочек, столовых приборов и ватных палочек в министерстве предлагают использовать их бумажные, деревянные или изготовленные на растительной основе аналоги. Блистерную упаковку также можно заменить на бумажную, отметили в Минприроды.

Для пакетов и пленки из полимерных материалов в министерстве предложили альтернативу в виде многоразовых изделий. Однако пока что замену пластиковым капсулам от кофе ведомству найти не удалось.

Об инициативе по запрету одноразовых товаров ранее в этот же день рассказал глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — указал министр.

28 мая вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что власти в РФ готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов, в частности, ватных палочек и пластиковой посуды. Она также уточнила, что в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Благодаря этому объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, отметила Абрамченко.