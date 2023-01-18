В США рассказали о сыгравшей на руку России ошибке Байдена

Политика президента США Джо Байдена в области энергетики сыграла на руку Москве. Несмотря на санкционное давление, Россия смогла нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа в 2022 году. Об этом написала 17 января газета The Washington Times.

Газета указала, что ошибкой Байдена в области энергетики стал запрет на импорт российских энергоресурсов, который был введен США раньше Евросоюза. Приняв соответствующее решение, Вашингтон не начал развивать собственную добычу, что также сказалось на ценах на рынке энергоресурсов в мире.

Это, пишет издание, является «просчетом» Байдена, который ведет недальновидную политику.

Тем временем Россия только увеличивает доходы от продажи энергоресурсов. По данным издания, в прошлом году РФ получила больше доходов от продажи энергоресурсов, чем в 2021-м.

Накануне президент РФ Владимир Путин тоже указал на существенный рост мировых цен на газ. Глава государства отметил, что в результате такой политики Запада российские газодобытчики получили хорошую прибыль и увеличили платежи в бюджет страны.

Президент также подчеркнул, что по итогам прошлого года добыча нефти выросла в стране примерно на 2%, несмотря на санкции Запада, и составила 535 млн т.

16 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе усугубился энергетический кризис.