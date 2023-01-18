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Какие льготы предусмотрены для участников СВО. Графика

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Российские власти ввели ряд мер государственной поддержки участников специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса и их семей.

При этом предоставляемые мобилизованным преференции такие же, как и у кадровых военных. Кроме того, с 27 октября претендовать на выплаты и льготы участника боевых действий могут и добровольцы, вступившие в ряды российских войск.

В частности, военные, принявшие участие в СВО, могут рассчитывать на кредитные каникулы на всё время службы и еще 30 дней после ее окончания. Рабочие места за мобилизованными сохраняются на всё время их призыва.

Введен и целый ряд налоговых льгот для участников спецоперации. Так, бойцы освобождаются от налога на имущество по одному объекту на каждый вид. Дата отчетности, сборов, страховых взносов и уплаты налогов переносится. На налоговый контроль и блокировку счетов мобилизованного установлен мораторий. Более полный перечень налоговых льгот размещен на сайте Федеральной налоговой службы России.

В свою очередь, социальные преференции включают в себя:

  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • путевки в санаторий и обеспечение лекарствами;
  • государственное страхование;
  • приоритет при поступлении в вуз.

Также участникам боевых действий предоставляются денежные компенсации при оплате основных услуг ЖКХ. А помимо всех перечисленных субсидий и льгот военные, задействованные в СВО, имеют право на медицинскую помощь в военных госпиталях, выплату пенсий и денежных надбавок.

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