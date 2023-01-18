Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 77 км от индонезийского острова Сулавеси. Об этом в среду, 18 января, сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что глубина очага землетрясения составила порядка 145 км в заливе Томини, впадающем в Молуккское море. Толчки произошли в 77 км от города Горонтало, в котором проживает более 200 тыс. человек.

Информация о разрушениях или пострадавших в настоящий момент уточняется.

Ранее, 16 января, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр толчков находился на глубине в 80 км. Сведений о пострадавших в ближайших населенных пунктах не поступало.

9 января у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Очаг сейсмособытия находился в море Банда на глубине в 115 км в 428 км от острова Амбон в провинции Малуку.