У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у берегов Индонезии. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли в побережья острова Суматра. Эпицентр сейсмособытия находился в 153 км к юго-западу от Пематангсиантара. Там проживают около 209 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине в 80 км, пишет RT. Сведений о пострадавших не поступало.

9 января недалеко от побережья страны было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,6. Очаг его располагался в море Банда на глубине 115 км, в 428 км от города Амбон и в 349 км от города Туал в провинции Малуку.