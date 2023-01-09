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Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у берегов Индонезии
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Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у берегов Индонезии

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Фото: flickr.com/Blaire Fox
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Мощное землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано недалеко от побережья Индонезии. Об этом 9 января сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Спитакское землетрясение: гулкое эхо катастрофы
Спитакское землетрясение: гулкое эхо катастрофы
7 декабря 1988 года на северо-западе Армении произошло землетрясение, которое за 30 секунд стерло c лица земли город Спитак

Очаг сейсмособытия располагался в море Банда на глубине 115 км, в 428 км от города Амбон и в 349 км от города Туал в провинции Малуку.

Ранее, 7 января, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции. Эпицентр находился в 130 км к северо-западу от города Измир с населением в 2,5 млн человек.

До этого, 23 ноября, в результате землетрясения на северо-западе страны пострадали 46 человек.

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