Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у берегов Индонезии

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано недалеко от побережья Индонезии. Об этом 9 января сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Очаг сейсмособытия располагался в море Банда на глубине 115 км, в 428 км от города Амбон и в 349 км от города Туал в провинции Малуку.

Ранее, 7 января, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции. Эпицентр находился в 130 км к северо-западу от города Измир с населением в 2,5 млн человек.

До этого, 23 ноября, в результате землетрясения на северо-западе страны пострадали 46 человек.