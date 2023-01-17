Украина потратила 1 трлн гривен на расходы ВСУ в 2022 году

Украина потратила 1 трлн гривен на расходы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля по декабрь 2022 года. Об этом 17 января рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«По данным госказначейства, с начала <военной операции> и до конца 2022 года прямые расходы на ВСУ — выплату денежного содержания военнослужащих и закупку товаров и услуг для вооруженных сил — составили 1003,5 млрд гривен ($27,3 млрд), или 45% всех расходов общего фонда государственного бюджета за этот период», — написал Гетманцев в Telegram.

Всего на безопасность и оборону в 2022 году было потрачено 1536,6 млрд гривен ($41,8 млрд), что составило 57% расходов государственного бюджета. При этом в 2021 году вся расходная часть составляла 1490 млрд гривен ($40,5 млрд).

Ранее в этот день Еврокомиссия объявила о намерении ежемесячно переводить Киеву по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год начиная с марта. Также Евросоюз перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи объемом €18 млрд.

13 января на пресс-конференции в шведском Кируне после встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала эту программу макрофинансовой помощи крупнейшей в истории ЕС.

Страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд 15 декабря. Фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит его поддерживать «так долго, как будет нужно».

До этого, 12 декабря, главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине.

Между тем 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.