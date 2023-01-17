На трибуны Australian Open запретили приносить флаг России

На трибуны чемпионата Australian Open болельщикам запретили приносить российский флаг. Об этом сообщает 17 января Федерация тенниса Австралии.

«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить их [флаги России и Белоруссии], но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии, и <…> это решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что такое решение последовало за жалобами украинских зрителей. В частности, украинские фанаты как минимум 14 раза обращались в службу безопасности и вызывали полицию из-за того, что российские болельщики демонстрировали флаг своей страны.

Ранее, 16 января, сообщалось, что во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинской теннисистки Катерины Байндль в рамках чемпионата Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг РФ. Некоторые зрители принесли с собой на игру красно-сине-белые флаги и атрибутику с триколором. Кроме того, один из них надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко в своем Twitter раскритиковал поступок болельщиков и призвал организаторов чемпионата «немедленно применить политику нейтрального флага».

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.