Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
Мир
Американский актер Джереми Реннер может остаться без ноги
Спорт
На трибуны Australian Open запретили приносить флаг России
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян
Происшествия
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Общество
Икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей изъяли на Сахалине
Общество
МЧС предупредило о возможном сходе лавины на горнолыжных курортах Сочи

На трибуны Australian Open запретили приносить флаг России

На Australian Open запретили флаги России и Белоруссии
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xuefei
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трибуны чемпионата Australian Open болельщикам запретили приносить российский флаг. Об этом сообщает 17 января Федерация тенниса Австралии.

Русский Мельбурн: Россия ставит рекорды на Australian Open
В основной сетке турнира «Большого шлема» стартуют сразу 19 россиян

«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить их [флаги России и Белоруссии], но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии, и <…> это решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что такое решение последовало за жалобами украинских зрителей. В частности, украинские фанаты как минимум 14 раза обращались в службу безопасности и вызывали полицию из-за того, что российские болельщики демонстрировали флаг своей страны.

Ранее, 16 января, сообщалось, что во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинской теннисистки Катерины Байндль в рамках чемпионата Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг РФ. Некоторые зрители принесли с собой на игру красно-сине-белые флаги и атрибутику с триколором. Кроме того, один из них надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко в своем Twitter раскритиковал поступок болельщиков и призвал организаторов чемпионата «немедленно применить политику нейтрального флага».

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023