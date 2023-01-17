Фанаты развернули флаг России на матче украинки на Australian Open

Во время матча российской и украинской теннисисток в рамках чемпионата Australian Open в понедельник, 16 января, болельщики развернули на трибунах флаг РФ.

Россиянка Камилла Рахимова и украинка Катерина Байндль встретились на корте в Мельбурне, Австралия. Некоторые зрители принесли с собой на игру красно-сине-белые флаги и атрибутику с триколором. Кроме того, один из них надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

На инцидент отреагировал посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко. В своем Twitter он раскритиковал поступок болельщиков и призвал организаторов чемпионата «немедленно применить политику нейтрального флага».

Состязание закончилось в пользу украинской спортсменки: она одержала победу над Рахимовой со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1.

Ранее в этот день теннисист из России Даниил Медведев обошел американца Маркоса Гирона в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Матч, длившийся чуть более полутора часов, завершился счетом 6 :0, 6:1, 6:2. Следующим соперником Медведева станет представитель Австралии Джон Миллман.

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.