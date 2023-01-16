Теннисист Медведев победил американца Гирона в первом круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщила 16 января газета «Спорт-Экспресс».

Матч, длившийся чуть более полутора часов, завершился счетом 6 :0, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел во второй круг чемпионата. Его следующим соперником станет австралиец Джон Миллман.

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.

7 января Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале теннисного турнира категории ATP-250 в Аделаиде. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Россиянин уступил сербу со счетом 3:6, 4:6.

Даниил Медведев ― победитель US Open (2021), финалист турниров US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победитель 14 турниров ATP в одиночном разряде, а также обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.