Джокович обыграл Медведева в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 7 января, проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале теннисного турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Медведев уступил Джоковичу со счетом 3:6, 4:6.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», серб пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. Россиянин, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил две ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира Джокович встретится с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

Турнир ATP в Аделаиде проводится со 2 по 8 января. Призовой фонд превышает сумму в $642 тыс.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что Джокович прибыл в Австралию для участия в турнирах сезона-2023 — соревнованиях ATP и 10-м Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 16 по 29 января.

При этом в январе 2022 года Джокович также прилетал в Австралию для участия в чемпионате. Тогда спортсмена задержали в аэропорту Мельбурна, из-за того что тот не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая на тот момент была обязательной для иностранцев, въезжающих в страну.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, тогда Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Джоковича из страны.