Реклама
Прямой эфир

Джокович обыграл Медведева в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде

0
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 7 января, проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале теннисного турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

Выездная сессия: как проходила депортация Новака Джоковича из Австралии
Отказавшийся от вакцинации самый титулованный теннисист мира десять дней боролся с властями Зеленого континента

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Медведев уступил Джоковичу со счетом 3:6, 4:6.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», серб пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. Россиянин, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил две ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира Джокович встретится с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

Турнир ATP в Аделаиде проводится со 2 по 8 января. Призовой фонд превышает сумму в $642 тыс.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что Джокович прибыл в Австралию для участия в турнирах сезона-2023 — соревнованиях ATP и 10-м Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 16 по 29 января.

При этом в январе 2022 года Джокович также прилетал в Австралию для участия в чемпионате. Тогда спортсмена задержали в аэропорту Мельбурна, из-за того что тот не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая на тот момент была обязательной для иностранцев, въезжающих в страну.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, тогда Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Джоковича из страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023