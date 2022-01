Выездная сессия: как проходила депортация Новака Джоковича из Австралии

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича и подтвердил необходимость выдворить из страны 34-летнего спортсмена, который, по версии местных властей, представляет угрозу общественному спокойствию и безопасности. Звездный сербский антиваксер, находившийся в подвешенном состоянии десять дней, покидает негостеприимный Зеленый континент. В основной сетке Australian Open первого сеяного игрока заменит Сальваторе Карузо, 150-я ракетка мира из Италии, проигравший в финальном круге квалификации. Этому лаки-лузеру уже в понедельник предстоит встретиться с сербом Миомиром Кецмановичем, который должен был стать первым соперником депортированного Джоковича.

История конфликта

4 января Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open (первый в году турнир «Большого шлема» пройдет с 17 по 30 января). Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденное медицинское исключение (при этом даже перенесенная в последние полгода болезнь не является гарантией его получения).

По данным ряда СМИ, Джокович получил медотвод с гарантиями от властей штата Виктория и Федерации тенниса Австралии. Однако федеральные власти не сочли это достаточным. Первую ракетку мира изолировали в аэропорту после перелета и приземления в Мельбурне в районе полуночи 6 января по местному времени. Пограничная служба Австралии провела проверку документов, устроила сербу длительный допрос и под утро аннулировала его визу с необходимостью депортации.

Выездная сессия_1 Новак Джокович в автомобиле после заседания Федерального суда Австралии Фото: AAP Image/James Ross via REUTERS

Сторона Джоковича опротестовала решение пограничной службы. Федеральный суд Австралии днем 6 января принял иск и разрешил теннисисту остаться в Мельбурне до понедельника. Новое заседание было назначено на утро 10 января, а депортация девятикратного и действующего чемпиона Australian Open отложена. Серб отправился ждать в специальный отель The Park. В этой гостинице временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения или депортации. Джоковичу не разрешили переселиться в квартиру в Мельбурне, где живет его команда. Серб остался в гостинице, куда каждый день стягивались сотни его фанатов.

10 января судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича — его выход из иммиграционного изолятора был разрешен в течение 30 минут после завершения заседания.

«Я доволен и благодарен, что судья отменил аннуляцию моей визы, — прокомментировал в своих соцсетях теннисист. — Несмотря на всё то, что случилось за последнюю неделю, я хочу остаться и принять участие в Australian Open. Я остаюсь сосредоточенным на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед замечательными болельщиками. Пока я не могу сказать больше, но спасибо вам за то, что поддержали меня во всем этом и воодушевили меня, чтобы я оставался сильным».

Выездная сессия_2 Протест против вакцинации от COVID-19 в Париже Фото: REUTERS/Benoit Tessier

При этом единоличная возможность аннулировать это решение по закону имелась у министра по делам иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекса Хоука. Спустя четыре дня, 14 января, он воспользовался этой опцией. 15 января Джокович вновь был задержан полицией Австралии перед воскресным заседанием суда: игрока под конвоем вернули в спецотель для мигрантов. Его фанаты устроили массовые акции протеста, затруднив движение в нескольких районах Мельбурна, — в итоге полиции пришлось использовать слезоточивый газ.

Немедленно уехать

Накануне заключительного заседания суда по делу Джоковича в Австралии шла ожесточенная дискуссия — порой с использованием ненормативной лексики. Известный австралийский теннисист Ник Кирьос назвал намерение местного правительства выдворить девятикратного чемпиона Australian Open «позором» и несколькими словами покрепче. Также высказывалось мнение, что преследовать человека только из-за того, что его присутствие в стране теоретически может привести к неким беспорядкам, мягко говоря, недемократично.

Однако опубликованные накануне суда данные соцопросов показали, что большинство жителей Австралии выступает за немедленное изгнание Джоковича из страны как человека, который демонстративно не желает проходить вакцинацию. Так что в свете предстоящих в Содружестве будущей весной выборов решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука аннулировать визу спортсмена выглядело абсолютно логичным. Не стал идти против воли народа и суд, проигнорировавший предупреждение адвокатов серба о том, что депортация Новака вызовет массовые беспорядки с участием фанатов и больно ударит по международному престижу страны.

В итоге вся тройка судей единогласно отклонила апелляцию теннисиста, подчеркнув, впрочем, что это решение носит процедурный характер. Защита Джоковича строилась на том, что аннулирование визы решением министра Хоука было «иррациональным и необоснованным», а у чиновника при таких раскладах не было полномочий запрещать Новаку въезд в страну. Однако суд подтвердил, что Хоук законов не нарушал, а значит, сербу следует немедленно уехать.

Выездная сессия_3 Новак Джокович в аэропорту Мельбурна после решения Федерального суда Австралии о его депортации Фото: REUTERS/Loren Elliott

Теперь Джокович точно пропускает первый мейджор сезона, теряет большие деньги, 2000 рейтинговых очков и шанс установить рекорд всех времен с 21-м титулом «Большого шлема». Получит ли Новак трехлетний запрет на въезд в Австралию — пока вопрос.

— В этой истории много вопросов к правительству Австралии, — подчеркнула «Известиям» экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. — Ему бы могли сразу отказать в участии на Australian Open как человеку, отказавшемуся от вакцинации, а не устраивать весь этот цирк. Всё началось, на мой взгляд, с фотографии в Instagram, что он летит в Австралию. А лететь долго — пока долетел, в Австралии такой шум поднялся, что когда Джокович с медотводом, без прививки залетел в страну, все уже были под прессингом журналистов. Другие люди с медотводом тихонечко залетели без каких-либо заявлений и публикаций — Рената Ворачова даже турнир успела сыграть.

Согласен с Чакветадзе и победитель семи турниров ATP, первый советский обладатель титула серии «Мастерс» Андрей Чесноков.

— Я видел пресс-конференцию премьер-министра Австралии, который в очень жесткой форме сказал: We are going to kick his ass («Мы собираемся дать ему под зад»), — сказал «Известиям» Андрей Чесноков. — После этого я понял, что он сделает всё возможное, чтобы выдворить Джоковича из страны. При этом в том числе благодаря Джоковичу турнир получил множество спонсоров. Для него можно было сделать исключение. Новак же помогал, сделал многое не только для мирового тенниса, но и для австралийцев. Очень обидно. Я понимаю, что он виноват. Но скажите тогда заранее, что он не может въехать в страну без прививки.

Стоит отметить, что в отсутствие Новака Джоковича главным фаворитом начинающегося турнира становится россиянин Даниил Медведев.