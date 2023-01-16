Пушилин отметил успехи российских сил на авдеевском направлении

Российские силы показывают хорошие результаты в боях на авдеевском направлении, заявил 16 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается авдеевского направления, там хорошие результаты показывают и 11-й полк, и первая бригада. Ребята улучшают позиции», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

11 января стало известно, что российские силы полностью освободили Соледар. Спустя несколько дней, 15 января, командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал, что украинские войска скрываются в технических помещениях Соледара после перехода города под контроль российских сил. Боевики были обнаружены военнослужащими РФ.

После освобождения Соледара очевидцы рассказали «Известиям», что артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы города практически полностью разрушены.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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