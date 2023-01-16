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Пушилин отметил успехи российских сил на авдеевском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: российские военные улучшают позиции на авдеевском направлении
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские силы показывают хорошие результаты в боях на авдеевском направлении, заявил 16 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Что касается авдеевского направления, там хорошие результаты показывают и 11-й полк, и первая бригада. Ребята улучшают позиции», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

11 января стало известно, что российские силы полностью освободили Соледар. Спустя несколько дней, 15 января, командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал, что украинские войска скрываются в технических помещениях Соледара после перехода города под контроль российских сил. Боевики были обнаружены военнослужащими РФ.

После освобождения Соледара очевидцы рассказали «Известиям», что артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы города практически полностью разрушены.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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