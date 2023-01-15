Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ

Националисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрываются в технических помещениях Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) после перехода города под контроль российских сил. Боевики были обнаружены военнослужащими РФ, о чем в воскресенье, 15 января, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Соледар взят. Вроде все [военнослужащие ВСУ] сдались, всё под контролем, но когда идет проверка всех помещений, технических помещений — еще обнаруживаются скрытые группы украинских военных.<...> Некоторые украинские военные, которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику просто где-то спрятаться. Прячутся в технических помещениях — это чердаки, если есть, промышленные помещения. Это буквально уже единичные случаи», — рассказал военный в беседе с ТАСС.

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