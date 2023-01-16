Посол РФ во Франции прокомментировал ситуацию с кладбищем в Сент-Женевьев-де-Буа

Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал 16 января в беседе с «Известиями» отказ французской стороны принимать от Москвы платеж за содержание русской части кладбища в городе Сент-Женевьев-де-Буа.

Дипломат напомнил, что Москва заключила соглашение с французской стороной в 2005 году, чтобы обезопасить останки российских граждан, которые были похоронены на том кладбище, и исправно вносила платежи в рамках договора.

По его словам, могилы во Франции сохраняются в течение 50 лет, если за них не платить. По истечении этого срока происходит эксгумация. Однако, по словам Мешкова, на данный момент с практической точки зрения сложившая ситуация не является кризисной.

«Сейчас речь идет о 23-х могилах. Надо сказать, что мэрия, которая пошла по пути решения муниципального совета, нас информировала о том, что они не собираются принимать каких-то резких движений. С другой стороны, есть целый ряд законодательных решений в самой Франции, по которым невозможно проводить подобного рода эксгумации в этой части кладбища», — пояснил он.

Вместе с тем дипломат призвал мэрию города пересмотреть свое решение и «вернуть весь этот вопрос в нормальное русло».

«Вопрос в другом. Как можно переходить на войну с кладбищами, на войну с собственными людьми, усопшими 100 лет назад. Вот это очень прискорбно», — заключил российский посол.

Ранее в понедельник глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, комментируя эту ситуацию, что никто кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа не разрушает и не закрывает. Он также отметил, что это не французские власти отказались принимать платеж, а мэрия города. Кроме того, в письме посольству РФ было указано, что отказ «временный».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что отказ Франции сотрудничать с РФ по вопросу сохранения и восстановления кладбища является позором вопиющей бесчеловечной безнравственности.

О том, что власти Сент-Женевьев-де-Буа не приняли средства от России за аренду мест на кладбище, стало известно накануне. На этом кладбище похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.