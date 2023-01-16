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Примаков отреагировал на ситуацию с русским кладбищем во Франции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал в понедельник, 16 января, отказ французской стороны принимать от России платеж за содержание русской части кладбища в городе Сент-Женевьев-де-Буа.

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«Во-первых, никто кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа не разрушает и не закрывает. Во-вторых, это не французские власти отказались принимать платеж, а мэрия, муниципалитет. При этом в письме посольству указано, что отказ «временный», — заявил Примаков телеканалу «Звезда».

По словам главы Россотрудничества, в отношении этого кладбища действует особый порядок — обслуживание большинства захоронений оплачивают родственники, а Кремль направляет платежи на содержание захоронений тех россиян, чьих родственников не удалось установить.

«На этом кладбище есть храм, и там сейчас собирают средства, чтобы оплатить содержание в обход посольства. Я бы сейчас не впадал в ажитацию — конечно, налицо боязнь нарушать санкционный режим, принимать деньги от России», — отметил он.

При этом он добавил, что не стоит драматизировать ситуацию.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Франции сотрудничать с РФ по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа является позором вопиющей бесчеловечной безнравственности, сообщает телеканал «360».

Ранее в понедельник посольство России также отреагировало на отказ Франции принимать от РФ средства на аренду мест на кладбище. Посольство заявило, что считает категорически неприемлемым то, что политические игры в контексте украинского кризиса ставят под угрозу сохранность могил умерших россиян, передает RT.

Накануне стало известно, что власти города Сент-Женевьев-де-Буа не приняли средства от России за аренду мест на одноименном кладбище, где похоронено множество известных людей, связанных с РФ, сообщается на сайте kp.ru. На нем покоятся, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

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